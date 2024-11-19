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Türkiye-Fransa Dostluk Grubu'ndan Önemli Görüşme

Seda Gören Bölük, Fransa AB Direktörü Vincent Guerend ile Türkiye-Fransa ilişkilerini güçlendirme amacıyla görüştü.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:24
Türkiye-Fransa Dostluk Grubu'ndan Önemli Görüşme

Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Direktörü Vincent Guerend ile bir araya geldi. Görüşme, Türkiye-Fransa ilişkilerinin derin geçmişine atıfta bulunarak başladı.

Bölük, Fransa'da yaşayan yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının bu iki ülke arasındaki ilişkilerde köprü vazifesi gördüğünü vurguladı. "İşbirliğimizi her alanda genişletmek istiyoruz. NATO müttefikimiz Fransa ile sergileyeceğimiz dayanışma ve eş güdüm, bölgesel barış ile istikrara katkı sağlamaktadır," diyen Bölük, parlamenter diplomasinin dostluğun pekiştirilmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Vincent Guerend ise parlamenter diplomasinin önemini dile getirerek, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların altını çizdi. Görüşmelerin ardından, basına kapalı olarak devam eden toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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