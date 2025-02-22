Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın Üçüncüsü Gerçekleştirildi

Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı Üçüncüsü Düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsünün gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantı, önemli bir uluslararası iş birliği adımı olarak öne çıkıyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsü, Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo başkanlığında gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Bu toplantı, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir platform oluşturuyor.