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Türkiye, Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Yürütülen Çabaları Destekliyor

Türkiye, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD, Katar ve Mısır'ın yürüttüğü çabaları takdir ediyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:27
Türkiye, Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Yürütülen Çabaları Destekliyor

Türkiye, Gazze’de Kalıcı Ateşkes İçin Destek Veriyor

Türkiye, Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz," ifadesini kullandı. Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin bu ülkelerin liderleri tarafından yapılan açıklamalara destek verdiği belirtildi.

Uluslararası İş Birliği ve Barış Çabaları

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararının, barış için uygun bir zemin oluşturduğuna dikkat çekildi. "Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun, İsrail'in de sergilemesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır," denildi.

Ortak Çağrı

ABD, Mısır ve Katar, Gazze’de ateşkes sağlanması ve esir takası için geçtiğimiz günlerde yayımladıkları ortak açıklamada, "15 Ağustos’ta Kahire veya Doha’da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapıyoruz," açıklamasını yaptı.

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