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Türkiye, Gazze'den 192 Öğrenciye Burs Verdi

Filistin Eğitim Bakanı Emced Barham, Türkiye'nin Gazze'deki öğrencilere burs vermesini memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 23:18
Türkiye, Gazze'den 192 Öğrenciye Burs Verdi

Türkiye'nin Gazze'ye Desteği

Filistin Eğitim Bakanı Emced Barham, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nden burs alacak olan 192 öğrenci için sunduğu imkanları memnuniyetle karşıladı. Barham, Türkiye'nin Filistin'e sağladığı destek için teşekkür etti.

Türkiye ve Filistin Görüşmesi

Filistin haber ajansı WAFA tarafından verilen bilgilere göre, Barham ve Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ofislerinde bir araya gelerek, eğitim konuları başta olmak üzere Türkiye'nin Filistin’e olan katkılarını tartıştı.

Eğitim Sorunları ve Gelecek Vizyonu

Toplantıda Barham, Gazze’de meydana gelen İsrail saldırıları sonucunda birçok okul ve üniversitenin yıkıldığını belirterek, eğitim alanında yaşanan zorlukları dile getirdi. Barham, Türkiye'nin lise sınavlarına giren 192 öğrenciye burs sağlamasının kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Çobanoğlu'ndan Önemli Mesajlar

Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Türkiye'nin Filistin halkına ve onların haklı mücadelesine verdiği desteği vurgulayarak, eğitim konusunun kendileri için öncelikli olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Filistinli öğrencilerin üniversite eğitimlerine burs desteği sunarak katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti. Çobanoğlu, Gazze'deki saldırıların sona ermesi halinde Türkiye’nin uluslararası paydaşlarla birlikte bölgenin yeniden inşasında üstleneceği sorumlulukları da ifade etti.

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