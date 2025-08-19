DOLAR
Türkiye Gazze'ye 101 bin 271 ton insani yardım ulaştırdı

İletişim Başkanlığı: Türkiye, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 101 bin 271 ton insani yardım gönderdi; tıbbi destek ve 7,5 milyon dolar mali yardım sağlandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:32
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanılığı, Türkiye'nin Gazze'ye acil insani yardımlarını kesintisiz sürdürüldüğünü duyurdu. Paylaşımda, Türkiye'nin Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 101 bin 271 ton insani yardım malzemesi ulaştırdığı bildirildi.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda Gazze'nin sesi olduğu ve dünyaya acil çağrılar yaptığı vurgulandı. Uzun yıllardır abluka altındaki Gazze'ye yardım gönderen Türkiye'nin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altında açlık ve kıtlıkla ölüme terk edilen Gazzeli masumların yanında olabilmek için yoğun çaba gösterdiği ifade edildi.

Yardım sevkiyatı ve kapsamı

Buna göre, Türkiye Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 101 bin 271 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı. 16 gemi ve 14 uçak ile sevk edilen yardımlar arasında 281 bin 238 hijyen seti, 550 ton hijyen malzemesi, 1451 jeneratör, forklift, 3 mobil mutfak, 351 geçici barınma konteyneri, 25 bin 180 çadır, 113 bin 608 battaniye, 19 bin 798 uyku tulumu, 151 bin 455 barınma malzemesi, 25 bin 729 ton gıda, 65 bin 273 ton un, 3 bin 171 ton içme suyu, 469 bin 486 parça giyecek ve 1083 oyuncak seti yer aldı.

Tıbbi destek ve hasta transferleri

Türkiye şimdiye kadar 8 sahra hastanesi kurdu, 53 ambulans ve 247,5 ton tıbbi malzeme gönderdi. Ayrıca 9 uçakla Gazze'den 430 hasta ve 450 refakatçi Türkiye'ye transfer edildi.

Paylaşımda, insani yardımların Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları koordinasyonunda ilk andan itibaren sürdürüldüğü belirtildi.

Türkiye ayrıca Türk Kızılay ve AFAD üzerinden Gazze'ye 7,5 milyon dolar mali destek sağladı.

