Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası AKM'de Büyüleyici Bir Konser Verdi

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası AKM'de Konser Verdi

Sabancı Vakfı'nın desteklediği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), şef Cem Mansur'un yönetiminde 2024 turnesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, konser süresince piyanist Daniel Ciobanu TUGFO'ya eşlik etti. Konserde, Hector Berlioz, Sergey Rahmaninov, genç besteci Ege Gür ve Sergey Prokofiev'in eserleri müzikseverlerle buluştu.

Ayrıca Ege Gür'ün, 2023 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına yazdığı "Görünmez Olanın İmgesi" eseri, konserin en özel anlarından biri oldu ve ilk kez dinleyiciye sunuldu.

Avrupa Turnesi Devam Ediyor

Türkiye'nin çeşitli konservatuvarlarından seçilen 16-22 yaş arasındaki 80 genç müzisyenden oluşan orkestra, Avrupa'da da konserler vermeye devam edecek. Yurt dışı turnesi kapsamında Hollanda, İtalya ve Almanya'da önemli sanat merkezlerinde sahne alacaklar.

TUGFO, 2024 programı çerçevesinde 26 Temmuz'da Amsterdam'da bulunan Concertgebouw'da, 28 Temmuz'da İtalya'daki Salo Festivali'nde ve 30 Temmuz'da Venedik'teki Scuola Grande di San Rocco'da dinleyicileriyle buluşacak. Orkestra sezonun son konserini ise 10 Ağustos'ta Berlin'deki Konzerthaus konser salonunda gerçekleştirecek.