Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'ndan Üniversite Adaylarına Tercih Rehberi

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'ndan Üniversite Adaylarına Özel Rehberlik Projesi

Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı, üniversite adaylarına yönelik başlatılan "Tercih Rehberliği" projesi hakkında bilgiler vererek, üniversite seçimi sürecinde öğrencilere destek olacaklarını duyurdu.

Rehberlik Projesinin Amacı ve Süreci

Tercih Rehberliği projesi, üniversite tercihine hazırlanan öğrencilere, gönüllü rehberlik hizmeti sunarak doğru bilgiye ulaşmalarını hedefliyor. Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen proje, 16 Temmuz'dan itibaren 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

Aday öğrenciler, üniversitelerin bölümlerinde öğrenim gören rehberlerle iletişime geçerek, merak ettikleri konular hakkında detaylı bilgi alabilecekler. Projenin internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

Proje ile Ulaşılan Öğrenci Sayısı ve Geribildirimler

Ustaosmanoğlu, yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen projenin bu süre zarfında 20 binden fazla öğrenciye ulaştığını belirtti. Olumlu geri dönüşler aldıklarını ve rehberlik hizmetinden yararlanan üniversite öğrencilerinin, bu dönemde rehberlik yapma isteği ile projenin daha da büyüdüğünü ifade etti.

Ücretsiz Rehberlik Hizmeti ve İletişim Süreci

Rehberlik almak isteyen adayların, tercihrehberligi.com adresinden ücretsiz olarak kayıt yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Ustaosmanoğlu, kayıt sonrası Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçlarına göre 3 farklı bölüm ve üniversite hakkında rehberlerden bilgi alabileceklerini aktardı. Bu süreçte, rehberlerin öğrencilere 24 saat içerisinde dönüş yapacağına dikkat çekti.

Projeye katılan öğrencilerin %92,57'sinin ilgi duydukları alanlarda rehberlerle eşleştiği bilgisi, projenin başarısını gözler önüne seriyor. Ustaosmanoğlu, tüm üniversite adaylarını bu fırsatı değerlendirmeye davet etti.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), tercih yapacak öğrenciler için düzenlediği "Tercih Rehberliği" projesiyle adayların, gitmek istediği üniversite ve bölümlerde öğrenim gören rehberler ile ücretsiz iletişim kurarak doğru bilgi almasına olanak sağlıyor. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), tercih yapacak öğrenciler için düzenlediği "Tercih Rehberliği" projesiyle adayların, gitmek istediği üniversite ve bölümlerde öğrenim gören rehberler ile ücretsiz iletişim kurarak doğru bilgi almasına olanak sağlıyor. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), tercih yapacak öğrenciler için düzenlediği "Tercih Rehberliği" projesiyle adayların, gitmek istediği üniversite ve bölümlerde öğrenim gören rehberler ile ücretsiz iletişim kurarak doğru bilgi almasına olanak sağlıyor. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), tercih yapacak öğrenciler için düzenlediği "Tercih Rehberliği" projesiyle adayların, gitmek istediği üniversite ve bölümlerde öğrenim gören rehberler ile ücretsiz iletişim kurarak doğru bilgi almasına olanak sağlıyor. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.