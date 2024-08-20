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Türkiye genelinde ruhsatsız silah operasyonları: 2,439 şüpheli yakalandı

'Mercek-23' operasyonlarıyla 2,269 silah ele geçirildi, 5 günde 2,439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 08:30
Türkiye genelinde ruhsatsız silah operasyonları: 2,439 şüpheli yakalandı

Ruhsatsız Silah Taşıyanlara Yönelik Operasyonlar

Türkiye genelinde düzenlenen "Mercek-23" operasyonlarıyla, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik kapsamlı bir mücadele gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda 5 gün içinde toplamda 2,439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Operasyon Detayları

Yerli silah kaçakçılığına karşı yapılan operasyonlarda, jandarma ve emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen "Mercek-23" adı verilen operasyonda 2,269 silah ele geçirildi. Bunların dağılımı ise: 1,289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek ve 561 ruhsatsız av tüfeği olarak belirlendi.

İllere Göre Ele Geçirilen Silahlar

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda farklı illerde gerçekleştirilen gözaltı işlemlerine dair detayları da paylaştı:

  • İstanbul: 222 tabanca, 21 av tüfeği, 337 şüpheli gözaltına alındı.
  • Konya: 160 tabanca, 29 av tüfeği, 79 şüpheli gözaltına alındı.
  • Adana: 77 tabanca, 17 av tüfeği, 146 şüpheli gözaltına alındı.
  • İzmir: 59 tabanca, 24 av tüfeği, 105 şüpheli gözaltına alındı.
  • Ankara: 55 tabanca, 21 av tüfeği, 127 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, ruhsatsız silah temin eden kişilerin peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, adaletin yerini bulması adına çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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