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Türkiye-Gine İlişkileri Güçleniyor: Ticaret Hacmi 206 Milyon Dolar

2023'te Türkiye ile Gine arasında ticaret hacmi 206 milyon dolara yükseldi. Bakan Göktaş, işbirliklerinin artacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:32
Türkiye-Gine İlişkileri Güçleniyor: Ticaret Hacmi 206 Milyon Dolar

Bakan Göktaş, Türkiye-Gine İlişkilerini Değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Gine KEK 4. Dönem Toplantısı Kapanış Oturumu'nda önemli açıklamalar yaptı. Göktaş, 2023 itibarıyla Gine ile olan ikili ticaret hacminin 163 milyon dolar değerinde ihracat ve 43 milyon dolar değerinde ithalat ile toplam 206 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin Afrika'ya Dönük Vizyonu

Göktaş, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile olan ilişkilerini her yıl daha da güçlendirdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika vizyonu çerçevesinde siyasal, ekonomik, diplomatik ve kültürel işbirliği alanlarında önemli adımların atıldığını ifade etti.

Yeni İşbirlikleri ve Projeler

Türk Tarafı KEK eş başkanı olan Göktaş, Türkiye’nin insanı temel alan, eşitlikçi ve adil bir yaklaşım benimsediğini belirterek, Afrika ülkeleriyle karşılıklı fayda esasına dayalı ilişkilerin geliştirildiğini kaydetti. Ayrıca, Gine ile olan ticaret hacminin devam eden yükseliş çizgisinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Öğrenciler ve Eğitime Yatırım

Türkiye’nin köklü üniversitelerinde eğitim gören 693 Gineli öğrenciye dikkat çeken Göktaş, bu durumun iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendirdiğini ifade etti. Türkiye Maarif Vakfı'nın Gine’deki projeleri ile çocuklar ve gençler için destek sağladığını belirtti.

Toplantının Sonuçları ve Gelecek

Göktaş, Gine heyetinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yeni bir anlaşma imzalayacağını ve müteahhitlik projelerinin büyüklüğünü vurguladı. Gine’nin tarihi ve kardeşlik ilişkileri hakkında bilgi veren Gine Tarafı KEK Eş Başkanı Morissanda Kouyate de, işbirliğine yönelik olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

Toplantı sonunda iki ülke arasında KEK Toplantı Tutanağı imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gine Tarafı KEK Eş Başkanı Dışişleri ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gine Tarafı KEK Eş Başkanı Dışişleri ve Afrika Entegrasyon Bakanı Morissanda Kouyate, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Gine KEK 4. Dönem Toplantısı Kapanış Oturumu'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gine Tarafı KEK Eş Başkanı Dışişleri ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gine Tarafı KEK Eş Başkanı Dışişleri ve Afrika Entegrasyon Bakanı Morissanda Kouyate, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Gine KEK 4. Dönem Toplantısı Kapanış Oturumu'na katıldı.

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