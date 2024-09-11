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Türkiye Girişim Ekosistemine Yabancı Yatırımlar Artacak

Hazine Bakanı Şimşek, girişim sermayesi yatırım fonlarına yabancı kaynak çekileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:00
Türkiye Girişim Ekosistemine Yabancı Yatırımlar Artacak

Girişim Ekosistemine Yabancı Yatırımların Yolu Açılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekmek amacıyla yeni düzenlemelerin kapısını araladıklarını açıkladı.

Yabancı Yatırımcılar İçin Yeni Fırsatlar

Bakan Şimşek, girişim sermayesi yatırım fonları ile ilgili değişikliklerin, yurt dışında kurulan ve yatırımlarının %50'sinden fazlasını Türkiye'deki girişimlere yönlendiren fonların artık Türkiye'de yatırım yapmasına olanak tanıyacağını belirtti.

Yeni Düzenlemelerle Girişimlere Destek

Türk girişim şirketlerine daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak için Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararların yürürlüğe gireceğini ifade eden Şimşek, "Düzenlemelerle birlikte, henüz kurulmamış girişim şirketlerine de gelecekte ortak olma hakkı veren sözleşmelerle yatırım yapılması mümkün olacak" dedi.

Finansman Araçlarının Çeşitlenmesi

Bakan, sağlanacak yeni finansman aracı ile Türkiye’nin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağın girmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonu aracılığıyla riskin dağıtılabileceğini vurguladı.

Hızlı Fon Kuruluşu

Yeni düzenlemelerin bir diğer avantajı olarak, "şemsiye fon" yapısı ile yeni fonların kuruluş süreçlerinin önemli ölçüde hızlanacağını ifade eden Şimşek, bu sayede daha önce yatırım almış ve tura kapanmış girişimlere daha kolay yatırım yapılabileceğini söyledi.

Bakan Şimşek, tüm bu düzenlemelerle Türkiye’nin yatırımcılar için daha cazip bir hale geleceğini vurguladı.

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