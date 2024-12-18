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Türkiye Girişimci Buluşması 'Fikirden Girişime' Ödül Töreni Gerçekleşti

Türkiye Girişimci Buluşması etkinliği, Sağlık Bakan Yardımcısı'nın konuşmasıyla sona erdi. Ödüller, girişimcilik projelerine verildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:58
Türkiye Girişimci Buluşması 'Fikirden Girişime' Ödül Töreni Gerçekleşti

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, ''Türkiye Girişimci Buluşması Fikirden Girişime'' etkinliği kapsamında ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Etkinlik, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu işbirliğiyle düzenlendi.

İÜ Beyazıt Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende, Birinci, sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlar ve potansiyel fırsatlara dikkat çekti. ''Sağlıkta en büyük problemlerden biri artan maliyetler, diğeri ise kronik hastalıkların artışıdır'' diyen Birinci, Türkiye'nin yaşlanan nüfusunun hızlı bir şekilde büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye'deki 65 yaş üzeri nüfusun yüzde 82'sinin kronik hastalık taşıdığını belirten Birinci, sağlık harcamalarının iki katına çıktığını ve hekim ihtiyacının yüzde 50 arttığını sözlerine ekledi. ''Normal bir vatandaşa göre bir hastalığı olanların sağlık harcamaları 2,9 katına çıkıyor. 65 yaş üstü bireylerin yüzde 53'ünde birden fazla hastalık bulunuyor'' dedi.

Birinci, ''Hiçbir ülkenin ekonomisi gelecekte sağlık harcamalarını karşılamaya yetmez. Dramatik tablo, sağlık altyapımızın bu felakete ne kadar hazır olduğunu gösteriyor'' ifadeleriyle gelecek için uyarılarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ise yarışmaya katılan girişimcilik projelerinin önemine değinerek, gençlerin fikirlerini desteklemek için çeşitli projeler yürüttüklerini aktardı. Eminoğlu, ''Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, Türkiye'nin gençlerinin yüzyılı olacak'' dedi.

GİV Başkanı Mehmet Koç, gençlere girişimciliği öğretmenin ne kadar zor olduğunu vurguladı. ''Bu süreç, bir gence iş adamı olmayı öğretmekten geçiyor'' dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise, entelektüel gençler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. ''39 ilde 10 bin öğrenciye eğitim veriyoruz'' dedi.

Etkinlik, 11. GİV Girişimcilik Ödülleri'nin sahiplerini bulmasıyla sona erdi.

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ)...

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu işbirliğinde düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması Fikirden Girişime" etkinliği ödül töreniyle sona erdi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 4), GİV Başkanı Mehmet Koç (sol 7), TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (sağ 3) ile ödül sahipleri ve katılımcılar, birlikte fotoğraf çektirdi.

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ)...

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu işbirliğinde düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması Fikirden Girişime" etkinliği ödül töreniyle sona erdi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 4), GİV Başkanı Mehmet Koç (sol 7), TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (sağ 3) ile ödül sahipleri ve katılımcılar, birlikte fotoğraf çektirdi.

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