Türkiye Gündemi: 16 Eylül 2024

Türkiye'de 16 Eylül 2024 Gündemi

Bugün, Türkiye genelinde birçok önemli etkinlik, açılış ve toplantı gerçekleştirilecek. İşte öne çıkan başlıklar:

Politik Etkinlikler

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'ne katılacak, ardından partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00/15.30)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir ilindeki birçok belediye başkanlığını ziyaret ederek, yerel yöneticilerle bir araya gelecek. (Balıkesir/12.00/14.00/16.30)

Ekonomi ve Finans

Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Toroslar Çocuk Evleri Sitesi Hizmet Binası'nın açılışını yapacak. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecektir. (Mersin/14.30/15.30/17.00)

Mehmet Fatih Kacır ve Vedat Işıkhan, İstanbul Havalimanı'ndaki "Türkiye Techvisa" programına katılacak. (İstanbul/11.00)

Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak. (İstanbul/10.00)

Dünya Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki gelişmeler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Eğitim ve Yükseköğretim

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katılacak. (Ankara/11.00)

Spor Aktiviteleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Antalyaspor ve Adana Demirspor'un karşılaşması ile sona erecek. (Antalya/20.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde Anadolu Üniversitesi ve Yenimahalle Belediyespor karşılaşacaktır. (Eskişehir/18.00)

Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adayı Efe Aydan, İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/11.00)

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, GSYİAD ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. (İstanbul/11.00)

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