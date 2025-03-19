Türkiye Gündemi: Ekonomik Desteklerden İhracata Çarpıcı Gelişmeler

1. Esnaf ve Sanatkara Sağlanan Destekler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkarlara verilen desteklerin finansmana erişimi kolaylaştırdığını açıklayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdeleri itibarıyla, yalnızca son düzenlemeler neticesinde, işletme kredisi limitinde önceki tutara göre yüzde 33,3, yatırım kredileri limitinde ise yüzde 66,6 artış sağlandı" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, 2002 yılında faiz indirimli işletme kredisi limitinin 5 bin lira, yatırım kredilerinin ise mevcut olmadığını belirterek mevcut durumu kritik bir gelişme olarak değerlendirdi.

2. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Açıklamaları

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, gayriresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Tatar, "(BM'nin daveti) Bugün ortak zemin olmadığını bile bile yine bizi buraya davet ettilerse demek ki bizim iki devlet siyasetimiz bir yere geliyor demektir" dedi ve Türkiye'nin desteklemenin önemine vurgu yaptı.

3. Türkiye-Azerbaycan Uzay İşbirliği

Azerbaycan Uzay Ajansı ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi arasında imzalanan işbirliği çerçevesinde Türk savunma, uzay ve havacılık şirketlerini ziyaret eden Azerbaycan heyetinin başkanlığını üstlenen Doç. Dr. Elza Samedli, Türkiye'nin gücünün Türk dünyasına fayda sağladığını vurguladı.

4. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliklerini görüşmek için perşembe günü toplanacak. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Google'ın medya kuruluşlarına yönelik politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

5. Hobi Amaçlı İHA Uçuşlarında Kolaylık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hobi amaçlı İHA uçuşları için izin alma zorunluluğunun kalkacağını duyurdu. İHAların kayıt ve uçuş izni süreçlerinin kolaylaştırılması planlanıyor.

6. Konut Üretimi Tarihi Zirveye Ulaştı

Bina inşaatı endeksi, ocak ayında 152,1 puana yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. İNDER Başkanı Engin Keçeli, müteahhitlerin yeniden inşaat yapmaya başladığını ve konut satışlarının artması beklendiğini açıkladı.

7. Türkiye'nin İhracat Artışı BAE'ye Yöneldi

Türkiye'nin ihracatında geçen ay en fazla artış 268,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)nde görüldü. DEİK Başkanı Mehmet Ali Akarca, bu durumun Türk yatırımcıları için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

8. Motosiklet Sayısı Otomobil Sayısını Geçti

Trafiğe kayıt verilerine göre, Aydın, Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdırda motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti ve en fazla fark Manisada görüldü.

9. Avrupa'da Ramazan Dosyasının Yeni Bölümleri

Granada Ulu Camii'nde her cuma bir kişinin Müslüman olduğu belirtilen dosya haberin yeni bölümleri, Filistinli Mansoor'un ramazan ayını Grönland'da geçirmesi üzerine odaklanıyor.

10. SBÜ Tıbbiye Camisi İbadete Açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, caminin bölgedeki önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı ve ibadet edenlerin sayısının oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

11. Çanakkale Türküsü'ne Dair Tarihi Keşif

Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen Çanakkale Türküsü'nün 1938'deki taş plak kaydı ortaya çıktı. Ömer Beyoğlu, bu keşfin Türkiye'deki repertuvara dahil edildiğini duyurdu.

12. İbn Haldun'un Vefatının 619. Yılı

Tarihçi ve filozof İbn Haldun'un eserleri, Osmanlı tarih anlayışına derin etkiler bırakmış ve devletlerin devinim süreçlerinde büyük bir referans kaynağı olmuştur.

13. A Milli Futbol Takımı Macaristan ile Karşılaşacak

Türkiye, 102 yıllık tarihinde Uefa Uluslar Ligi play-off turunda 638. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

14. Şevval İlayda Tarhan Tarih Yazdı

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda beş madalya kazanarak tarihe geçen milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, dünya şampiyonluğu hedefliyor.

15. Dopingle Mücadelede Sporculara Uyarı

Prof. Dr. Rüştü Güner, sporcuların doping sorumluluğunu hatırlatarak tedavi amaçlı kullanım sürecinin önceden onay alınmadan gerçekleşmemesi gerektiğini ifade etti.