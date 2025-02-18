Türkiye Gündemi: Önemli Görüşmeler ve Spor Aktivitenleri

18 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'de öne çıkan etkinlikler ve görüşmeler dikkat çekiyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ve Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile Tokyo’da önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşma yapacak. Toplantı saati olarak 13:30 belirtildi.

Yasama, Yürütme ve Siyaset Faaliyetleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı’na katılacak. Bu etkinlik Ankara'da saat 10:00’da başlayacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 23 Şubat’ta yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı da Ankara’da saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

TBMM Genel Kurulu, çeşitli konuları görüşmek üzere saat 15:00’te toplanacak. Ayrıca DEM Parti TBMM Grup Toplantısı saat 12:45’te yapılacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile önemli görüşmeler yapacak. Basın açıklaması 12:00’de İstanbul’da yapılacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko ile Ankara’da saat 10:30’da buluşacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2024 dönemine ait iş gücü ve ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. Bu bilgilendirme de Ankara’da saat 10:00’da yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜFE’ye endeksli ve sabit kuponlu devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve ocak ayına ait konut fiyat endeksini de açıklayacak.

Dünya Diplomasi Gündemi

İsrail ile Hamas arasında Gazze’de uygulanan ateşkes ile esir takası süreci devam ediyor. Bu konudaki gelişmeler dikkatle izleniyor.

Spor Aktivitenleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Politika Belgesi paydaş toplantısına katılacak. Toplantı 13:30’da Ankara’da gerçekleşecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde İtalya ve İzlanda maçlarına hazırlık olarak medya günü düzenleyecek. Etkinlik İstanbul’da saat 12:00’de başlayacak.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finale yönelik maçlar Ankara ve İstanbul’da sırasıyla 13:00, 17:00 ve 19:30’da oynanacak.

Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası yarı final rövanş maçında İtalya'nın Chieri'76 ekibiyle karşılaşacak. Maç, Torino’da saat 22:00’de gerçekleşecek.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, RAMS Park'ta 13:30’da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlamasıyla birlikte spor severlere heyecan dolu anlar sunacak.

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