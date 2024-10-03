Türkiye Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Mücadeleleri

3 Ekim 2024 Gündemi
ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Toplantılar
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile görüşecek ve ardından basın toplantısı düzenleyecek. (TBMM/13.00/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, turizm sektörü temsilcileriyle toplantıya ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1068 Daire Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. (Antalya/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Yasama, Yürütme ve Siyaset
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından farklı açılış törenlerine katılacak. (Konya/09.30/10.00/10.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin açılış törenine iştirak edecek. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- TBMM'de:
- Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi görüşülecek.
- Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.
Ekonomi ve Finans
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısı ve TEKNOFEST ziyareti yapacak. (Adana/11.00/14.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık firmalarıyla toplantı düzenleyecek. (İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
- Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.30)
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00)
Dünya Diplomasi
İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği balistik füzeli operasyonların yansımaları takip ediliyor.
Spor Faaliyetleri
- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Letonya'nın RFS takımına konuk olacak. (Riga/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak. (Enschede/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Frankfurt takımını ağırlayacak. (İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maç yapılacak. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)