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Türkiye Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Mücadeleleri

Bugün Türkiye'de önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler yaşanacak. Spor alanında da dikkat çekici karşılaşmalar bulunuyor.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:00
Türkiye Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Mücadeleleri

3 Ekim 2024 Gündemi

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Toplantılar

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile görüşecek ve ardından basın toplantısı düzenleyecek. (TBMM/13.00/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, turizm sektörü temsilcileriyle toplantıya ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1068 Daire Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. (Antalya/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama, Yürütme ve Siyaset

  1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından farklı açılış törenlerine katılacak. (Konya/09.30/10.00/10.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin açılış törenine iştirak edecek. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  4. TBMM'de:
    • Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi görüşülecek.
    • Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.
    (TBMM/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

  1. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısı ve TEKNOFEST ziyareti yapacak. (Adana/11.00/14.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık firmalarıyla toplantı düzenleyecek. (İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
  4. Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.30)
  5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği balistik füzeli operasyonların yansımaları takip ediliyor.

Spor Faaliyetleri

  1. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Letonya'nın RFS takımına konuk olacak. (Riga/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak. (Enschede/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Frankfurt takımını ağırlayacak. (İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  4. Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maç yapılacak. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

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