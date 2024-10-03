Türkiye Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Mücadeleleri

3 Ekim 2024 Gündemi

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Toplantılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile görüşecek ve ardından basın toplantısı düzenleyecek. (TBMM/13.00/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, turizm sektörü temsilcileriyle toplantıya ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1068 Daire Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. (Antalya/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama, Yürütme ve Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından farklı açılış törenlerine katılacak. (Konya/09.30/10.00/10.40) (Fotoğraflı-Görüntülü) Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin açılış törenine iştirak edecek. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) TBMM'de: Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi görüşülecek.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. (TBMM/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısı ve TEKNOFEST ziyareti yapacak. (Adana/11.00/14.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık firmalarıyla toplantı düzenleyecek. (İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.30) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği balistik füzeli operasyonların yansımaları takip ediliyor.

Spor Faaliyetleri