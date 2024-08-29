Türkiye Gündemi: Ürün Denetimleri ve Yeni Eğitim Modelleri

TÜRKİYE'DE ÜRÜN DENETİMİ VE EĞİTİM GELİŞMELERİ

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye'de 2023 yılında toplam 207 bin 988 parti ürün denetlendi. Yapılan piyasa gözetiminde, 11 bin 394 parti ürün uygunsuz bulunarak, bu durum sonucunda 848,5 milyon lira para cezası uygulandı. Gıda, asansör ve kozmetik ürünleri, en fazla uygunsuzluk tespit edilen kategoriler arasında yer aldı.

Yeni Yabancı Dil Eğitim Modeli

Millî Eğitim Bakanlığı, geçen yıl 26 ilde başlattığı çoklu yabancı dil eğitim modelini, bu yıl 81 ildeki 300 okulda uygulamaya koymayı planlıyor. Bu modelde İngilizcenin yanı sıra Almanca da yoğun olarak öğretilecek.

Erken Teşhisle Binyüzlerce Bebek Kurtarıldı

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü topuk kanı taramaları sayesinde, 5 binden fazla bebek erken dönemde tedavi imkânına kavuştu. 931 bin 882 yenidoğan üzerinde yapılan testler, kalıtsal hastalıkların erken tespitini sağladı.

Filistin'deki Durum Üzerine Açıklamalar

Filistinli düşünür Arian, Gazze’de yaşananların bir soykırım savaşı olduğunu belirterek, “Filistinliler bu imha ve soykırım programına tabi olmayı reddediyor. Kararlılar.” ifadelerini kullandı.

Tilki Ayakkabıları Çaldı

Erzincan’da Ozan Irmak, bağ evinin kapısının önünden kaybolan ayakkabıların bir tilki tarafından alındığını görüntüledi. Irmak, “İlk gün terlik götürdü, ardından ayakkabı ve en son yeni aldığım spor ayakkabılarımı aldı.” dedi.

Kentlerde Doğa ile İç İçe Tarım

İstanbul'un kırsal ilçelerinde tarlalardan toplanan ürünlerle vatandaşlar hem kışlık yiyecek hazırlıyor hem de stres atıyor. Tarla sahibi Gülser Oktay, “Burada kendi bahçemiz gibi sebze topluyoruz.” açıklamasında bulundu.

Arktik Okyanusu'nda Deniz Memelileri Üzerine Araştırmalar

Prof. Dr. Ersan Başar, Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin lideri olarak, deniz memelilerinin son dönemde gösterdiği azalmış aktivitenin sebeplerini araştırıyor.

Hentbolda Başarı İsteği

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarında başarılı olmasını ümit ettiğini belirtti. Kılıç, “İnşallah Avrupa kupası Türkiye'ye gelir.” ifadelerini kullandı.

Ümraniye'de Destek Çağrısı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, futbolculara destek olunmasını talep ederek, “Takımımız sözüne layık, desteklenmeyi hak ediyor.” dedi. Ayrıca başkentin Süper Lig'de yer almasının önemine vurgu yaptı.