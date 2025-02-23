Türkiye Gündemi ve Dünya Gelişmeleri - 23 Şubat 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongresi'ne katılacak; Almanya'da seçimler var, spor dünyasında heyecan dorukta.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 00:00
Türkiye Gündemi ve Dünya Gelişmeleri - 23 Şubat 2025

Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak. Kongre, Ankara'da saat 10.00'da başlayacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Almanya'da genel seçimler için halk, Berlin'de sandık başına gidecek.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Spor Dünyasında Heyecan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 6. ve son maçında İzlanda ile karşılaşacak. Maç, Reykjavik'te saat 22.30'da gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında üç önemli maça ev sahipliği yapacak:

  • Bellona Kayserispor - Göztepe (Kayseri, 13.30)
  • Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor (Antalya, 16.00)
  • Trabzonspor - Gaziantep FK (Trabzon, 19.00)

Trendyol 1. Lig'de ise 26. hafta maçları şöyle:

  • Siltaş Yapı Pendikspor - Esenler Erokspor (İstanbul, 13.30)
  • Central Hospital Ümraniyespor - Sakaryaspor (İstanbul, 19.00)
  • Erzurumspor FK - Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum, 13.30)
  • Amed Sportif Faaliyetler - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Diyarbakır, 16.00)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta, Beşiktaş - İlkem Yapı Tarsusspor ve Danilos Pizza - Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmalarıyla sona erecek. (İstanbul, 14.00/Kocaeli, 16.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'inin 18. haftasında Köyceğiz Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak. (Muğla, 14.00)

Kadınlar Sutopu Challenger Kupası Dörtlü Final organizasyonu, Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Üçüncülük maçı Vaterpolo Klub Vojvodina ile Zavk Mladost arasında, final maçı ise Galatasaray Zena ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak. (İstanbul, 10.00/12.00)

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonunun Avustralya'daki ilk ayağında yarışacak. Superpole ve ikinci yarış Phillip Island'da gerçekleştirilecek. (Phillip Island, 05.00/08.00)

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