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Türkiye Gündeminde Öne Çıkanlar (22 Ağustos 2024)

Yerel gaz üretiminden turizm gelirlerine, orman yangınlarından bankacılık sektörüne kadar Türkiye'nin gelişmeleri.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:45
Türkiye Gündeminde Öne Çıkanlar (22 Ağustos 2024)

Türkiye Gündeminde Öne Çıkanlar (22 Ağustos 2024)

1. Yerli gaz üretiminde önemli tasarruf!

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, "Yılın ilk yarısında Türkiye'nin doğal gaz üretimi yaklaşık 900 milyon metreküpe ulaştı ve Sakarya Gaz Sahası'nın üretim payı yüzde 70 oldu," dedi. Türkiye, bu dönemde 350 milyon dolarlık tasarruf sağladı.

2. Orman Yangınları Ülke Genelinde Endişe Verici Boyutta

Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu yıl içinde çıkılan 2 bin 544 yangın sonucunda 15 bin 805 hektar alan zarar gördü. İzmir, 288 yangınla ilk sıraya yerleşirken, Muğla 231 yangınla takip etti.

3. Bankacılık sektörü büyümeye devam ediyor

İlk yarıda Türkiye'nin 10 büyük mevduat bankasının aktif büyüklüğü 22,9 trilyon liraya ulaştı. Ziraat Bankası en büyük aktif büyüklüğe sahipken, Garanti BBVA net karda öne çıktı.

4. Turizm Gelirleri Rekor Bekliyor!

Gökhan Esengil, "İlk yarıda komfort gelirlerimiz 2,5 milyar doları geçti. Üçüncü çeyrekte de büyük bir artış bekliyoruz," şeklinde öngörülerde bulundu. Birol Akman ise bazı bölgelerde konaklama oranlarının düştüğünü ancak ciro ve kar bazında büyük bir artış gözlemlendiğini ifade etti.

5. İnsan Hakları Kurumu'ndan önemli bir karar

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bir hükümlünün sigarasız koğuş talebini haklı buldu. Kurum, "Mahpuslar da beden ve ruh sağlıklarını koruma hakkına sahiptir," dedi.

6. Emoji Kültürü Gelişiyor

Rusudan Makhachashvili, emojis kullanımı ve dil ilişkisine dikkat çekerek, "Diller arası iletişimde göstergelerin rolü her geçen gün artıyor," belirtti.

7. Usta Zanaatkarlar Eksikliği hissediliyor

Varak ustası Aziz Dönmez, zanaatında çırak bulamamanın yarattığı tehlikelerden bahsetti. "Bu sanat gelecekte kaybolabilir," dedi.

8. Fosil Yakıt Tüketiminde Artış

Dr. Ümit Şahin, iklim değişikliği mücadelesinde fosil yakıtlardan uzaklaşmanın henüz sağlanamadığını vurguladı. Küresel enerji tüketimi 2023 yılında rekor kırdı.

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