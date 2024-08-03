Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e Karşı Soykırım Davasına Müdahil Olacak

Türkiye, Güney Afrika'nın Soykırım Davasına Dâhil Olacak

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olacağını duyurdu. Yüksel, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Müdahillik Süreci

Yüksel, 31 Mayıs'ta Türkiye'nin söz konusu davaya müdahil olması için gerekli notayı ileteceğini belirtti. "Bu müdahillik, uluslararası alanda Türkiye’nin duruşunu ortaya koymasını sağlayacak," dedi.

Güney Afrika'nın başlattığı bu süreç, uluslararası ilişkilerde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu davaya müdahil olmasının, uluslararası hukuktaki etkilerinin yanı sıra, bölgedeki dinamiklere de yansıması bekleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.