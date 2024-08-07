Türkiye, Güney Afrika'nın UAD Davasına Müdahil Olma Kararını Açıkladı

Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Rolü

Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı davaya Türkiye'nin müdahillik başvurusuyla ilgili resmi açıklamalarda bulundu.

Filistin Konusuna Verilen Önem

Bakanlık, "Müdahillik kararımız, ülkemizin Filistin konusunun hukuk ve adalet çerçevesinde çözümüne atfettiği önemin yansımasıdır." şeklinde ifadelerde bulundu.

Davaya Dair Takip Süreci

Açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail’in 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin başvuru, ülkemiz tarafından sürecin başından itibaren takip edilmektedir." denildi.

Müdahillik Beyanı ve Tarih

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kapsamlı bir hukuki çalışmanın ardından Türkiye'nin davaya müdahil olma kararını 1 Mayıs 2024 tarihinde açıkladı. Bu sürecin ardından, müdahillik beyanı UAD Statüsü'nün 63. maddesi gereği, 7 Ağustos 2024 tarihinde Divan’a sunuldu.

İnsani Değerler ve Uluslararası Hukuk

Açıklamanın devamında, "Müdahillik kararımız, insanlık vicdanı ve uluslararası hukuk bağlamında İsrailli yetkililerin hesap vermesini sağlayacaktır." değerlendirmesi yer aldı. Bu adım, Türkiye'nin uluslararası mahkemelerdeki duruşunu ve Filistin konusundaki kararlılığını pekiştirmektedir.