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Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Savunma Bakanları Batum'da Toplandı

Savunma Bakanları Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan, Batum'da güvenlik işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:57
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Savunma Bakanları Batum'da Toplandı

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı Batum'da Gerçekleşti

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı, bölgesel güvenlik ve işbirliği konularını ele aldı. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile bir araya geldi.

Toplantının Ana Teması: İşbirliği ve Destek

Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiği mevkidaşlarına teşekkür ederek, "Biz Türkiye olarak Gürcistan ile Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Burada, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini en üst seviyeye çıkarma irademizi bir kez daha vurguladık," dedi.

Güney Kafkasya'da Barışın Önemi

Güler, Güney Kafkasya'nın tarihi ve stratejik önemine dikkat çekerek, "Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü işbirliği, aramızdaki ortak yararlara hizmet etmenin yanı sıra bölgenin barış ve istikrarına da katkıda bulunuyor," şeklinde konuştu.

Gürcistan Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani, toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnun olduğunu ifade ederek, "Güney Kafkasya'da barış sürecini destekliyoruz. Amacımız, bölgede istikrarı sürdürmek ve krizleri barışçıl yöntemlerle çözmek," dedi. Çikovani ayrıca, "Sonsuzluk 2024" adlı ortak tatbikatın bir hafta içinde başlayacağını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanı'nın Endişeleri

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, toplantının stratejik diyaloğun önemli bir örneği olduğunu belirterek, "Ermenistan'ın silahlanma politikası, bölge barışını tehdit eden en ciddi etken. Uluslararası terörizm ve iklim değişikliği karşısında işbirliğimizi derinleştirmek zorundayız," şeklinde konuştu.

Sonuç ve Gelecek Perspektifi

Toplantı sonucunda imzalanan üçlü protokol, ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine dair kararlılıklarını gösterdi. Üç ülke, barış ve güvenlik için birbirlerine destek verme iradesini yineleyerek, gelecekte yeni işbirliklerinin önünü açacaklarına inandıklarını ifade ettiler.

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