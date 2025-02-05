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Türkiye Havalimanlarında Ocak Ayında 16,2 Milyon Yolcu Seyahat Etti

Ocak ayında Türkiye'deki havalimanlarını 16,2 milyon yolcu kullandı. Yolcu trafiğinde geçen yıla göre yüzde 9,9 artış yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:04
Türkiye Havalimanlarında Ocak Ayında 16,2 Milyon Yolcu Seyahat Etti

Türkiye Havalimanlarından Ocak Ayında Rekor Yolcu Trafiği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki havalimanlarını ocak ayında doğrudan ve transit yolcularla birlikte 16 milyon 223 bin 575 kişinin kullandığını açıkladı. Bu sayı, 2024 yılının ocak ayıyla karşılaştırıldığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,9 artış olduğunu gösteriyor.

Uçak Trafiği Artıyor

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan ocak ayı verilerini değerlendirdi. Ocak ayında iç hatlarda 72 bin 517, dış hatlarda ise 58 bin 293 olmak üzere toplam uçak trafiği 175 bin 353 olarak meydana geldi. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artış anlamına geliyor.

İstanbul Havalimanı Öne Çıkıyor

İstanbul Havalimanı, ocak ayında 6,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 3, dış hatlarda ise 33 bin 918 olduğunu bildirdi. Toplam yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 233 bin 651 ve dış hatlarda 5 milyon 200 bin 919 olarak kaydedildi.

Turizm Merkezlerinde Yoğunluk

Ocak ayında, Türkiye’nin turizm merkezlerindeki havalimanlarında toplam 2 milyon 90 bin 646 yolcuya hizmet sunuldu. İç hatlarda 1 milyon 284 bin 451, dış hatlarda ise 806 bin 195 yolcu sefer yaptı. İzmir Adnan Menderes, Antalya, Muğla Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanları en fazla yolcu trafiğine sahip olan noktalar arasında yer aldı.

Sonuç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verileri, Türkiye'deki havalimanlarının arttırdığı yolcu kapasitesi ve büyüyen havacılık sektörü ile birlikte uçuş ve yolcu trafiğinin yakın gelecekte daha da artacağını gösteriyor. Ocak ayındaki verilerin ışığında, Türkiye'nin havacılık alanındaki atılımları dikkat çekiyor.

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