Türkiye-Hindistan Konteyner Taşımacılığı Artıyor: Turkon Line Yeni Seferlere Başlıyor

Şirket, çevre dostu ve modern gemi filosu ile sürdürülebilir taşımacılık anlayışını benimseyerek, ABD`, Almanya, Belçika gibi birçok ülkede aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'de inşa edilen 2 adet 4 bin 12 TEU'luk gemi ile operasyonlarını büyüterek, taşıma kapasitesini %50'den fazla artıracaklarını duyurdu.

Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik AŞ (Turkon Line) Üst Yöneticisi (CEO) Alkın Kalkavan, konteyner taşımacılığı hatlarına Hindistan'ı da eklediklerini belirterek, "Türkiye'de inşa edilen ve 5 farklı yakıt tipiyle çalışan 2 adet 4 bin 12 TEU'luk gemi bu yılki operasyonlarımıza dahil edilecek ve kapasitemiz yüzde 50'nin üzerinde artacak." dedi.