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Türkiye-Hindistan Konteyner Taşımacılığı Artıyor: Turkon Line Yeni Seferlere Başlıyor

Turkon Line, yeni Hindistan servisiyle konteyner taşımacılığında önemli bir adım atıyor ve kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:10
Türkiye-Hindistan Konteyner Taşımacılığı Artıyor: Turkon Line Yeni Seferlere Başlıyor

Turkon Line, Hindistan Seferleriyle Taşımacılığı Genişletiyor

Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik AŞ (Turkon Line), Hindistan'ı konteyner taşımacılığı hatlarına ekledi. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Alkın Kalkavan, şubat ayında başlayacak Hindistan servisi ile taşıma kapasitesinin %50’den fazla artacağını açıkladı. İlk etapta 4 gemi ile başlayacak bu yeni hizmet, haziranda 5 gemiye çıkarak haftalık taşıma seferlerine devam edecek.

Yeni Rota ve Destinasyonlar Oluşturuldu

Yeni servis aracılığıyla oluşturulan “Türkiye Red Sea India (TRI)” rotası, Ambarlı, Evyap, Aliağa, Mersin, Akabe, Cidde, Nhava Sheva, Mundra ve İskenderiye limanlarını kapsayacak. Bu sayede, Hindistan'a ulaşım, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz üzerinden en hızlı şekilde sağlanacak.

Hindistan'ın stratejik bölgelerine demir yolu bağlantıları ile desteklenen bu yeni hat, özellikle Dadri, Delhi, Garhi, Sonipat, Ludhiana, Jaipur ve Ahmetabad gibi önemli iç ticaret merkezlerine kolay ulaşım imkanı sunacak.

Müşteri Odaklı Çözümler ve Sürdürülebilirlik

Kalkavan, 2025 yılı için yeni hedefler belirlediklerini ve değerlendirmelerine devam ettiklerini belirtti. Müşteri memnuniyetinin öncelikli hedefleri arasında olduğunun altını çizen Kalkavan, “Turkon Line, deniz taşımacılığındaki uzmanlığı ve dijitalleşmeye olan yatırımlarıyla Türkiye’nin lider denizcilik markaları arasında yer almaktadır”

Şirket, çevre dostu ve modern gemi filosu ile sürdürülebilir taşımacılık anlayışını benimseyerek, ABD`, Almanya, Belçika gibi birçok ülkede aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'de inşa edilen 2 adet 4 bin 12 TEU'luk gemi ile operasyonlarını büyüterek, taşıma kapasitesini %50'den fazla artıracaklarını duyurdu.

Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik AŞ (Turkon Line) Üst Yöneticisi (CEO) Alkın Kalkavan...

Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik AŞ (Turkon Line) Üst Yöneticisi (CEO) Alkın Kalkavan, konteyner taşımacılığı hatlarına Hindistan'ı da eklediklerini belirterek, "Türkiye'de inşa edilen ve 5 farklı yakıt tipiyle çalışan 2 adet 4 bin 12 TEU'luk gemi bu yılki operasyonlarımıza dahil edilecek ve kapasitemiz yüzde 50'nin üzerinde artacak." dedi.

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