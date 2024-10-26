Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. Yılı: 'Mavi-Beyaz' Sergisi Amsterdam'da Açıldı

YEE Amsterdam’da 'Mavi-Beyaz' Sergisi Açılışı

Amsterdam'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı anısına düzenlenen 'Porselene Giden Yolda Mavi-Beyaz' sergisi resmen açıldı. Sergide, mavi-beyaz seramik eserleriyle 57 sanatçı yer aldı.

Serginin Detayları ve Katılımcılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü Prof. Candan Dizdar Terwiel ve Meral Öztürk üstlendi. Serginin açılışına Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ve Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş katıldı.

Türk-Hollanda İlişkilerinin Kültürel Yansımaları

Büyükelçi Ünal, açılışta yaptığı konuşmada Türk-Hollanda ilişkilerinin derinliğini vurgulayarak, "Dostluk, ittifak ve ticaret yanı sıra tarihimizdeki önemli kültürel semboller de var. Ankara tiftiği, Türk halıları ve lale gibi unsurlar ilişkilerimizin kültürel göstergelerini oluşturuyor," dedi.

Ünal, seramiğin tarihin, kültürün ve yeniliğin buluştuğu bir sembol olduğunu belirterek, Türkiye'nin zengin seramik geleneğine dikkat çekti. İznik çinilerinin mavi ve beyaz renkleriyle Türk kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Delftware ve Küresel Etkiler

Büyükelçi, ayrıca Hollanda'nın 16. yüzyılda Çin porseleninden etkilenerek yarattığı Delftware ile dünya seramik sahnesinde önemli bir yer edindiğini sözlerine ekledi. Mavi ve beyaz seramik projelerinin, küresel ticareti ve kültürel etkileşimleri yansıttığını ifade etti.

Serpin Vizyonu ve Ziyaret Bilgileri

Prof. Terwiel, "mavi-beyaz" projesinin kökenlerine dair bilgiler vererek, İstanbul ve Hollanda’dan sanatçıların eserlerini bir araya getirdiklerini belirtti. YEE Amsterdam'da 26 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında açık kalacak olan sergi, "Geçmişe saygı, geleceğe armağan" mottosuyla yüzyıllık dostluğu seramik sanatıyla taçlandırıyor.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle düzenlenen ve 57 sanatçının mavi-beyaz seramik eserlerinin yer aldığı 'Porselene Giden Yolda Mavi-Beyaz' sergisi açıldı. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, serginin açılışında konuşma yaptı.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle düzenlenen ve 57 sanatçının mavi-beyaz seramik eserlerinin yer aldığı 'Porselene Giden Yolda Mavi-Beyaz' sergisi açıldı. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, serginin açılışında konuşma yaptı.