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Türkiye-Hollanda İş Gücü Anlaşması'nın 60. Yılı Kutlandı

Türk diasporasının Hollanda'daki 60 yıllık yolculuğu ve Türkiye-Hollanda ilişkileri özel etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:28
Türkiye-Hollanda İş Gücü Anlaşması'nın 60. Yılı Kutlandı

Türkiye-Hollanda İş Gücü Anlaşması'nın 60. Yıldönümü

Türkiye, Hollanda ile olan İş Gücü Anlaşmasının 60. yılını kutlarken, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi önemi yeniden vurgulandı. Bu anlaşma, 19 Ağustos 1964 tarihinde imzalanmış ve Türk işçi göçünün başlangıcını simgelemiştir.

2024 Yılı Umut Vaadediyor

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, 2024 yılının iki ülke ilişkileri bakımından özel bir yıl olduğunu ifade etti. "Bu yıl, Türk toplumunun Hollanda'daki geleceğine daha umutlu bakmamızı sağlıyor," diyen Ünal, 60. yıl dönümünün anılması için bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Dostluk ve İşbirliğinin Temelleri

Ünal, İş Gücü Anlaşması'nın Hollanda'daki Türk toplumunun hukuki temelini oluşturduğunu vurgulayarak, bu anlaşmanın Hollanda'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası iş gücü ihtiyacını karşıladığını ve Türkiye'den gelen işçilerin ekonomi üzerindeki önemli katkısını dile getirdi.

Karşılıklı Üst Düzey Ziyaretler

İki ülke, bu yıl özel ziyaretlerle ilişkilerini güçlendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda’ya Bakan olarak ilk kez ziyarette bulundu ve önemli temaslarda bulundu. Ayrıca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de Rotterdam'da görkemli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Hollanda’nın Desteği

Hollanda makamları, Türk diasporasının 60 yıllık tarihini kutlayarak, çeşitli etkinliklerde yer almış ve iki ülke arasındaki etkileşimi güçlendirmiştir. Ünal bu süreçte, Türk toplumunun daha aydınlık bir gelecek için çalışmalara devam edeceğini söyledi.

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