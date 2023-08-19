Türkiye hududunu yasa dışı geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye ve İran'dan, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan 25 kişi sınır muhafızları tarafından yakalandı. Sınırda yakalananların FETÖ üyesi ve terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG üyesi oldukları belirlendi."



