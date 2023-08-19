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Türkiye hududunu yasa dışı geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı

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Türkiye hududunu yasa dışı geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken 25 kişinin yakalandığını duyurdu. Sınırda yakalanan göçmenlerde altısının FETÖ, dördünün terör örgütleri ile bir bağlantısı olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye ve İran'dan, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan 25 kişi sınır muhafızları tarafından yakalandı. Sınırda yakalananların FETÖ üyesi ve terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG üyesi oldukları belirlendi."

Türkiye hududunu yasa dışı geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı

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