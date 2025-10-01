Türkiye, IAC 2026 Antalya'yı Sidney'de Tanıttı

Türkiye uzay vizyonunu Sidney’de anlattı

Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2025) ikinci gününde, Türkiye gelecek yıl Antalya’da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026 Antalya) için Türk pavilyonunda özel bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.

Katılımcılar ve etkinlik

Etkinlikte Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Sidney Başkonsolosu Belgin Ergüneş, Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) İcra Direktörü Christian Feichtinger, Türk astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Doğrukök ile çok sayıda Türk şirketi ve üniversite temsilcisi yer aldı. Programda Türkiye’nin uzay vizyonu, gelecek hedefleri ve Antalya’nın ev sahipliği planları paylaşıldı. Program sonunda düzenlenen kura ile farklı ülkelerden gelen konuklara Türk şirketleri ve üniversiteleri tarafından hediyeler takdim edildi.

Antalya, katılım rekoru kıracak

TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Sidney’de güçlü bir temsil sergilediklerini belirterek Türkiye’nin uzay ekosistemindeki aktörleri öne çıkardı: 9 önemli şirket, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi iki önde gelen teknik üniversitenin projeleri ve genç araştırmacıların sunumları Türk pavilyonunda yer aldı. Kıraç, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek kongre için büyük ilgi beklediklerini vurgulayarak Sidney’de yaklaşık 7 bin kişinin katıldığını ve Antalya’da 10 binin üzerinde katılım hedeflediklerini açıkladı.

Kıraç, uzay ekonomisinin büyüme potansiyeline dikkat çekerek bugünkü pazar büyüklüğünün yaklaşık 600 milyar dolar olduğunu ve 10 yıl içinde 1,8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve girişimlerin bu büyümeden daha fazla pay alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca IAF yönetiminde ilk kez bir Türk temsilci olarak başkan yardımcılığı görevini üstleneceğini açıkladı ve hedeflerinin Antalya organizasyonunu en mükemmel şekilde gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Antalya'nın tanıtımı ve kültürel zenginlik

Kıraç, Antalya’nın tarihsel ve kültürel özelliklerine değinerek kentin sadece turizm değil, kültür ve doğa açısından da cazip bir ev sahibi olduğunu söyledi. Antalya için yapılan sunumda kentin dünyada en çok turist çeken şehirlerden biri olduğu, caretta caretta kaplumbağalarının evi olması ve doğa ile bilimin buluştuğu eşsiz bir atmosfer sunduğu vurgulandı.

Uluslararası takdir ve işbirlikleri

Sidney Başkonsolosu Belgin Ergüneş Türkiye’nin güçlü bir ekiple kongreye katıldığını vurguladı ve IAC 2026 Antalya’nın bilimsel ve teknolojik işbirliklerini ileri taşıyacak bir platform olacağını belirtti. Christian Feichtinger ise Türkiye’nin uzaya duyduğu tutkuya dikkat çekerek Antalya’nın kültürel mirası, turistik cazibesi ve misafirperverliğiyle benzersiz bir ev sahipliği sunacağını söyledi. Feichtinger, Türkiye’nin uzay ekosistemindeki yükselişinin federasyon tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Bilimsel vizyon ve insanlık faydası

Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, mikro yerçekimi ortamında yapılan araştırmaların yeni tedavi yöntemleri ve malzemeler geliştirme imkanı sunduğunu, hedeflerinin yalnızca ülke değil tüm insanlık için fayda sağlayacak teknolojiler üretmek olduğunu aktardı. Atasever, uzay araştırmalarının bilimsel olduğu kadar insani bir misyon taşıdığını vurguladı.

Türk astronot Alper Gezeravcı ise Antalya’yı farklı kültürleri buluşturan bir merkez olarak tanımladı ve Türkiye’nin uzay endüstrisinde paydaşları bir araya getirme rolünü üstleneceğini söyledi. Gezeravcı, insanlı uzay misyonunun Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen gerçekleştirildiğini hatırlatarak Türkiye'nin artık bu oyunun içinde daha etkin roller üstleneceğini kaydetti.

Etkinliğin kapanışı ve diplomatik temaslar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Doğrukök Antalya’da düzenlenecek IAC için davetini yeniledi ve etkinlik, Antalya tanıtım videosunun gösterimi ile çekiliş organizasyonunun ardından sona erdi. Katılımcılar Türkiye’nin uluslararası görünürlüğündeki artışı ve 2026 kongresine yönelik heyecanlarını paylaştı.

Etkinlik öncesinde Yusuf Kıraç, Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Pavilyonunu ziyaret etti ve daha sonra BAE Uzay Ajansı Genel Müdürü H.E Eng. Salem Butti Salem AL Qubaisibae ile Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Jiang Hui'ya Türk pavilyonunu gezdirdi.

Antalya’da buluşmak üzere ifadeleriyle etkinlik sona erdi ve IAC 2026 Antalya için hazırlıkların hızla devam edeceği mesajı verildi.