Türkiye, IALA Konseyi'nde Yeniden Üye Seçildi

Türkiye, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Konseyi'ne Yeniden Üye Seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı (IALA) yürütme organı olan IALA Konseyi'ne yeniden üye seçildiğini duyurdu.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, IALA'nın 18-21 Şubat 2023 tarihlerinde Singapur'da düzenlenen 1. Genel Kurul Toplantısı'ndaki seçimlerde Türkiye'nin, örgütün yürütme organına yeniden seçilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu IALA'daki rolünün ve 2006'dan beri kesintisiz sürdürdüğü konsey üyeliğinin, Türkiye'nin denizcilik alanındaki gelişimi ve deniz güvenliğine verdiği önemin göstergesi olduğu belirtildi.

Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı (IALA)

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, IALA Konseyi'nde toplam 25 koltuk (Başkan, Başkan Yardımcısı ve 23 üye ülke) yer alıyor. Türkiye, 1958'de ulusal üye olarak katıldığı IALA'da statü değiştirerek 22 Ağustos 2024'te hükümetler arası teşkilata dönüşen yeni organizasyonun da kurucu üyesi konumunda bulunuyor.

IALA, 1957'de, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği adıyla dünya genelindeki seyir yardımcıları standartlarının uyumlu hale getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kuruluş, çevreyi koruyarak gemi trafiğinin güvenli, hızlı ve ekonomik olmasını sağlamak için ortak çaba içerisinde ülkeleri bir araya getiriyor.

Kuruluşun amaçları doğrultusunda, denizlerdeki seyir emniyeti ile deniz, çevre, can ve mal güvenliğinin artırılmasına yönelik işbirliği sürdürülmektedir. Türkiye, teknik çalışmalar yürütülen komiteler ve çalışma grupları toplantılarına aktif katılım sağlayarak bu süreçlere destek veriyor.