Türkiye İhracatında Rekor Artış

Ticaret Bakanlığı İhracat Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı ocak-ekim döneminde 58 ilin ihracatında artış kaydedildiğini duyurdu. Bu dönemde 29 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Üst Sırada

Ekim ayı itibarıyla, İstanbul 5 milyar 81 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu, fakat geçen yılın aynı ayına göre %6,9'luk bir düşüş yaşandı. Ardından Kocaeli, %15,9 artışla 2 milyar 841 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İzmir ise 1 milyar 758 milyon dolarla, %15'lik bir azalış gösterdi.

İhracatta Öne Çıkan Sektörler

İstanbul'un ihracatında en fazla paya sahip olan kalem, 714 milyon 640 bin dolarla kıymetli taşlar oldu. Bunu, 550 milyon 862 bin dolarla örme giyim ve 494 milyon 38 bin dolarla kazanlar ve makineler izledi.

Kocaeli'de ise motorlu kara taşıtları, 1 milyar 58 milyon dolarla lider sektör konumunda. Bu sektörü, 259 milyon 198 bin dolarla mineral yakıtlar ve 184 milyon 144 bin dolarla elektrikli makineler izledi. İzmir'de ise en yüksek ihracat, 316 milyon 539 bin dolarla mineral yakıtlar tarafından gerçekleştirildi.

Ülkeler Bazında İhracat

İstanbul'un ihracatında ABD, 577 milyon 525 bin dolarla dikkat çekti. Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri ise sırasıyla 309 milyon 537 bin dolar ve 249 milyon 659 bin dolarlık ihracatla onu takip etti.

Kocaeli, en fazla ihracatı 295 milyon 676 bin dolarla İngiltere'ye yaptıken; Almanya, 199 milyon 228 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. İzmir'de ise Almanya 189 milyon 818 bin dolarlık ihracatıyla öne çıktı.

Sonuç olarak, Türkiye'deki 58 il ocak-ekim döneminde ihracatını artırmayı başardı, bu durum ülkenin ticaretinde olumlu bir gelişme olarak kaydedildi.