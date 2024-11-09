Türkiye İklim Değişikliği Stratejisini COP29'da Açıklayacak

Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi yol haritası, Bakü'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) açıklanacak. COP29, 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek.

İklim Değişikliği Konusundaki Önemli Tartışmalar

İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Türkiye'nin COP29'da yapacağı çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu. Hasar, iklimin yalnızca hava koşullarından ibaret olmadığını, sosyal ve ekonomik açıdan tüm aktörleri derinden etkilediğini vurguladı.

İklim Finansmanı Gündemde

Hasar, COP29 müzakerelerinin ana gündeminin iklim finansmanı olacağını belirtti. Geçen yıl COP28'de enerji sektörünün ön planda olduğunu hatırlatan Hasar, bu yılki toplantılarda Yeni Toplu Sayısallaştırılmış Hedef’in (NCQG) tartışılacağını ifade etti. Hasar, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere 2025 yılına kadar her yıl 100 milyar dolar iklim finansmanı sağlamayı taahhüt ettiğini hatırlatarak, bu tutarın artırılması beklentisinde olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Rolü ve Gelecek Vizyonu

Türkiye'nin sadece gelişmekte olan bir ülke değil, aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü olduğunu vurgulayan Hasar, çevre konusunda geçmişten gelen bir emanetin olduğunu belirtti. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle hareket ettiklerini kaydetti.

Yüksek Katılım ve Önemli İsimler

Halil Hasar, COP29'da Türkiye Pavilyonu'nda iklim değişikliği ve sıfır atık konularında birçok etkinlik düzenleneceğini de açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liderler Zirvesi'nde konuşacakken, eşi Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum da diğer etkinliklerde yer alacak. Hasar, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda önemli yol haritalarını sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye, COP29 konferansında önemli konuları ele alarak, iklim değişikliği ile mücadelesinde üst düzey bir katılımla yer alacak.