Türkiye İklim Değişikliğiyle Su Kıtlığı Riskini Artırıyor

İklim Değişikliği ve Su Kıtlığı Riskleri

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, iklim değişikliği, artan nüfus ve sürdürülebilir olmayan su kullanımı yüzünden Türkiye'nin su kıtlığı yaşayan bir ülke olabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü, küresel su krizine dikkat çekiliyor. Bilim dergisi Nature'da yayımlanan bir çalışmaya göre, su talebinin su arzını aştığı durum "su eksikliği" olarak tanımlanıyor.

Küresel Su Eksikliği Verileri

2001-2010 dönemi temel alınarak yapılan araştırmalar, gelecekteki su eksikliklerini farklı ısınma senaryolarıyla analiz ediyor. Çalışmada, temel iklim koşullarında küresel su eksikliğinin yıllık 457,9 kilometreküp olduğu belirtiliyor. Sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışta bu rakam 484,4 kilometreküpe çıkarken, 3 derece senaryosunda 525,3 kilometreküpe ulaşması bekleniyor.

En Fazla Etkilenen Ülkeler

En büyük su eksikliğine sahip ülkeler arasında Hindistan, ABD, Pakistan, İran ve Çin yer alıyor. Hindistan, 1,5 derece senaryosunda yıllık su eksikliğini 11,1 kilometreküp artıracakken, Türkiye'nin durumu 1,1 kilometreküp artışla endişe verici bir seviyeye geliyor.

Su Stresi ve Türkiye'nin Durumu

Prof. Dr. Aydın, Türkiye'nin mevcut su potansiyelinin 1300 metreküp seviyesine düştüğünü belirtti. 1960'ta bu rakam 4500 metreküp iken, artan nüfus ve başta iklim değişikliği olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle su kaynaklarının azalabileceğini ifade etti.

Aydın, su kaynaklarının 2050'den 2100'e kadar daha da azalacağı uyarısında bulundu ve su stresi yaşayan bir ülke olduğumuzu düşündürdü. Türkiye'nin bazı bölgeleri, özellikle Marmara ve Küçük Menderes havzaları, mutlak su kıtlığı ile karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Gelecekte Su Yönetimi Stratejileri

İklim değişikliği ve su kullanımındaki yanlış uygulamaların etkilerinin önlenmesi için stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Aydın, tarım politikalarının su yönetimiyle entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Su tasarrufu sağlayan ürünlerin teşvik edilmesi gerektiğini de ekleyerek, toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.