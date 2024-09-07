Türkiye ile AB Arasındaki Sivil Koruma Anlaşması Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye ve AB Arasındaki Sivil Koruma Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan milletlerarası anlaşma, 9 Temmuz 2024'te Ankara'da imzalandı.

Anlaşmanın Kapsamı

Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi 1 Ocak 2021 tarihine dayanıyor.

Felaketlere Karşı Hazırlık

Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi, bu tür durumlara hazırlıklı olunmasını sağlamak ve müdahale yöntemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla sivil koruma alanında koordinasyonun daha da kolaylaştırılması amaçlanıyor.