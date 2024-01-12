Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletler arası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayarak onayladığı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de ilan edildi. Anlaşma, 25 Aralık 2023'te Ankara'da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması" adıyla imzalanmıştı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletler arası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
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Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan ve hibe anlaşması olarak adlandırılan milletlerarası anlaşmanın yürürlük kararı Resmi Gazete'de ilan edildi. Anlaşma, 25 Aralık 2023'te Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Anlaşma, iki ülke arasındaki "kardeşlik ve dostluk" bağlarını güçlendirmek ve geliştirmek için "Tek millet, iki devlet" ilkesine dayanan tarafların mutabakatını belirtirken, "Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi" projesinin temel kurallarını ve hibe şartlarını içeriyor.

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