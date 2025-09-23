Türkiye ile Azerbaycan Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Azerbaycanlı mevkidaşı Emin Amrullayev, Karabağ Üniversitesi'nde mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokolünü imzaladı; Türkiye Karabağ'da okul inşa edecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:11
Türkiye ile Azerbaycan Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ile Azerbaycan mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokolü imzaladı

Hankendi buluşması ve imza töreni

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hankendi'de Karabağ Üniversitesi'ni ziyaret ederek Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki ülke arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliğini öngören protokol imzalandı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova ve Karabağ Üniversitesi Rektörü Şahin Bayramov de yer aldı.

Tekin'in değerlendirmeleri

Toplantıda konuşan Tekin, değişen dünyada devletler arası ilişkilerin yalnızca pragmatik zemine indirgenemeyeceğini ve farklı bağlara sahip ülkelerin birbirlerini koruyabileceğine inandığını ifade etti. Tekin, Türkiye'nin kardeş devletlerle güçlü ilişkiler kurması gerektiğini vurgulayarak, milli eğitim bakanlıklarının bu alanda büyük sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi verip, eğitim programlarının çağın gereklerine göre revize edildiğini belirtti ve dost ile kardeş ülkelere yönelik ilişkileri geliştirecek bir program oluşturduklarını aktardı. Tekin, revize edilen programlarda dostluk ilişkilerine maksimum düzeyde yer verildiğini belirterek şunları söyledi: "Bu anlamda en çok üzerinde durduğumuz ülke şüphesiz Azerbaycan'dır. İki ülkenin cumhurbaşkanları ilişkileri geliştirmek için birbirlerine kardeşçe davranıyor. Aralarındaki samimiyet inanılmaz. İki ülkenin halkları birbirlerini seviyor. Bize düşen de cumhurbaşkanlarımızın bize çizdiği perspektifler ve toplumun beklentileri doğrultusunda adımlar atmaktır. Bizim diğer bakanlardan daha çok çalışmamız lazım."

Uygulama ve tecrübe paylaşımı

Tekin, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim alanında farklı uygulamalar hayata geçirildğini ve sonuç alındığını belirterek, bu tecrübelerin Azerbaycan gençleriyle paylaşılacağını söyledi. Tekin, önümüzdeki dönemde istihdamın beceri odaklı olacağını vurgulayarak, mesleki ve teknik eğitimde beceri odaklı işbirliği geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Karabağ'da okul inşa edilecek

Tekin, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşme sonrasında, Türkiye'nin Karabağ'da bir okul inşa etmesi yönünde mutabakat sağlandığını belirtti. Tekin, okulun Ağdam'da ya da uygun olacak başka bir yerde inşa edileceğini bildirdi.

Amrullayev'den açıklama

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de Türk mevkidaşını Karabağ'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri eğitimde de en sıkı şekilde devam ediyor." dedi.

İmzalar

Görüşmenin ardından Tekin ve Amrullayev, iki ülke arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliğini öngören protokole imza attı.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Hankendi şehrini ziyaret...

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Hankendi şehrini ziyaret ederek buradaki Karabağ Üniversitesi'nde Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'le (sağda) bir araya geldi. Görüşmenin ardından Tekin ve Amrullayev, Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitimde iş birliğini öngören protokole imza attı.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Hankendi şehrini ziyaret...

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
3
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
4
ABD'den İranlı Diplomatlara New York'ta Alışveriş Kısıtlaması
5
Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti
6
Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek