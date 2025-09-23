Türkiye ile Azerbaycan Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ile Azerbaycan mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokolü imzaladı

Hankendi buluşması ve imza töreni

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hankendi'de Karabağ Üniversitesi'ni ziyaret ederek Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki ülke arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliğini öngören protokol imzalandı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova ve Karabağ Üniversitesi Rektörü Şahin Bayramov de yer aldı.

Tekin'in değerlendirmeleri

Toplantıda konuşan Tekin, değişen dünyada devletler arası ilişkilerin yalnızca pragmatik zemine indirgenemeyeceğini ve farklı bağlara sahip ülkelerin birbirlerini koruyabileceğine inandığını ifade etti. Tekin, Türkiye'nin kardeş devletlerle güçlü ilişkiler kurması gerektiğini vurgulayarak, milli eğitim bakanlıklarının bu alanda büyük sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi verip, eğitim programlarının çağın gereklerine göre revize edildiğini belirtti ve dost ile kardeş ülkelere yönelik ilişkileri geliştirecek bir program oluşturduklarını aktardı. Tekin, revize edilen programlarda dostluk ilişkilerine maksimum düzeyde yer verildiğini belirterek şunları söyledi: "Bu anlamda en çok üzerinde durduğumuz ülke şüphesiz Azerbaycan'dır. İki ülkenin cumhurbaşkanları ilişkileri geliştirmek için birbirlerine kardeşçe davranıyor. Aralarındaki samimiyet inanılmaz. İki ülkenin halkları birbirlerini seviyor. Bize düşen de cumhurbaşkanlarımızın bize çizdiği perspektifler ve toplumun beklentileri doğrultusunda adımlar atmaktır. Bizim diğer bakanlardan daha çok çalışmamız lazım."

Uygulama ve tecrübe paylaşımı

Tekin, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim alanında farklı uygulamalar hayata geçirildğini ve sonuç alındığını belirterek, bu tecrübelerin Azerbaycan gençleriyle paylaşılacağını söyledi. Tekin, önümüzdeki dönemde istihdamın beceri odaklı olacağını vurgulayarak, mesleki ve teknik eğitimde beceri odaklı işbirliği geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Karabağ'da okul inşa edilecek

Tekin, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşme sonrasında, Türkiye'nin Karabağ'da bir okul inşa etmesi yönünde mutabakat sağlandığını belirtti. Tekin, okulun Ağdam'da ya da uygun olacak başka bir yerde inşa edileceğini bildirdi.

Amrullayev'den açıklama

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de Türk mevkidaşını Karabağ'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri eğitimde de en sıkı şekilde devam ediyor." dedi.

İmzalar

Görüşmenin ardından Tekin ve Amrullayev, iki ülke arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliğini öngören protokole imza attı.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Hankendi şehrini ziyaret ederek buradaki Karabağ Üniversitesi'nde Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'le (sağda) bir araya geldi. Görüşmenin ardından Tekin ve Amrullayev, Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitimde iş birliğini öngören protokole imza attı.