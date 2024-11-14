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Türkiye ile Katar Arasında Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı İmzalandı

Türkiye ve Katar, ticaret hacmini artırmak amacıyla 'Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı' imzaladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:39
Türkiye ile Katar Arasında Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı İmzalandı

Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı İmzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için 'Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı'nın imzalandığını duyurdu.

Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faisal Bin Thani Al Thani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve işbirliğinin derinleşmesine yönelik çeşitli konular üzerinde duruldu.

Bakan Bolat, sektörler arası karşılıklı yatırım fırsatlarına odaklandıklarını ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için ortak stratejiler geliştirme hususunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Özellikle enerji, inşaat ve teknoloji projeleri üzerinde işbirliği yapma kararlılıklarını yineleyen Bolat, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak, Katar ile ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşımak amacıyla düzenleyeceğimiz iş forumları ve sektörel etkinliklerle işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz." Ayrıca, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların artmasının her iki ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Bolat, ayrıca, "İkili ekonomik ilişkilerin ve ticaret hacminin daha da geliştirilmesini teminen Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı'nı imzalayarak gümrük ve dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi alanında ilk adımlarımızı attık ve yeni bir işbirliği için zemin oluşturduk." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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