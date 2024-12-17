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Türkiye ile KKTC Arasında Tarihi Ekonomik Anlaşma Resmi Gazete'de Yayınlandı

Türkiye ve KKTC arasında imzalanan ekonomik işbirliği protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla resmi olarak duyuruldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 08:05
Türkiye ile KKTC Arasında Tarihi Ekonomik Anlaşma Resmi Gazete'de Yayınlandı

Türkiye ile KKTC Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 19 Ocak'ta Lefkoşa’da imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Protokol ile Amaçlananlar

Anlaşma, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol" olarak adlandırılıyor. Bu protokol ile Türkiye ve KKTC arasında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin, her iki ülke halkının refahını artıracak şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Ticari ve Ekonomik İşbirliği Eylem Planı

Protokolün ekinde yer alan "Türkiye-KKTC Ticari ve Ekonomik İşbirliği Eylem Planı", bu amaca ulaşmak için atılacak adımları içermekte ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine zemin hazırlamaktadır.

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