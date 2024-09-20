Türkiye ile OECD arasında işbirliği güçleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Paris'te düzenlediği bir toplantıda OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı sürdürülebilir sonuçlar hedefleyen politikalar oluşturma kararlılığı vurgulandı ve bilimsel veriler ışığında sosyal ve ekonomik politikaların geliştirilmesine yönelik hedefler irdelendi.

OECD ile Güçlü İşbirliği

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin OECD ile geçmişte yaptığı işbirliklerinin önemine dikkat çekerek, "OECD'nin sağladığı kanıta dayalı analizler, yalnızca üye ülkeler için değil, uluslararası kuruluşlar için de kılavuz görevi görmektedir," dedi. Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı sonucunda OECD tarafından sunulan analizlerin, ülkemizde uygulanabilir iyi uygulamalara ışık tuttuğunu belirtti.

Yeşil Dönüşüm ve İstihdam Stratejileri

Işıkhan, ELSAC kapsamında yürütülen çalışmalarda gönüllü katkının sınırlayıcı etkilerine dikkat çekti. Yeşil dönüşüm alanındaki projelerin, 2024-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Beceriler Zirvesi'ne Hazırlık

OECD Beceriler Zirvesi hakkında konuşan İshıkan, Türkiye’nin 2026'da bu zirveye ev sahipliği yapacak olmasından büyük heyecan duyduğunu belirtti. "Bu zirvenin sonuçları, işbirliğini güçlendirecek ve ülkemizde beceri reformlarına katkı sağlayacaktır," dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Çalışmalar

Işıkhan, Türk sivil toplum kuruluşları ile yaptığı toplantıda, yurt dışındaki vatandaşların karşılaştığı zorlukların farkında olduklarını ve çözüm geliştirmek için çalışmalara hız verdiklerini kaydetti. Ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için dijital hizmetlerin artırılmasına yönelik adımlar attıklarını ifade etti.

Uluslararası Destek Çabaları

Konuşmasının sonunda Işıkhan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinerek, uluslararası teşkilatları Filistin halkına destek olmaya çağırdı. "Küresel toplum bu trajediye sessiz kalmamalı," dedi.

Tüm bu çabalar, Türkiye’nin ulusal kalkınma hedeflerine ulaşması ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirmesi için büyük önem taşımaktadır.