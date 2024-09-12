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Türkiye ile Singapur Arasında Anlaşma Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur arasında afete yönelik işbirliği anlaşmasını onayladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 08:40
Türkiye ile Singapur Arasında Anlaşma Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye ve Singapur Arasında Milletlerarası Anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, Türkiye ile Singapur arasında yapılan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma, 19 Haziran 2024 tarihinde imzalanan "Deprem Bölgesinde Kullanılacak İletişim Merkezlerinin İnşasının Finansmanına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı" olarak biliniyor.

Anlaşmanın Amacı ve Kapsamı

Anlaşmanın temel hedefi, afetten etkilenen bölgelerde iletişim merkezleri inşa etmek. Bu çerçevede, Singapur Kızılhaç Derneği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği gerçekleştirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mali konular ve operasyonların yürütülmesinde görev alacak.

Projenin Koordinasyonu

İletişim merkezlerinin inşası süreci, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Bu anlaşma, Türkiye’nin afet yönetiminde uluslararası işbirliğini güçlendirirken, aynı zamanda Singapur’un da bu alandaki katkılarını artırması hedefleniyor.

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