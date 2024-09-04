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Türkiye ile Tunus Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor

Tunus Meclis Başkanı Buderbale, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Demircan ile görüşerek işbirliği yollarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:36
Türkiye ile Tunus Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor

Tunus'ta Önemli Diplomatik Görüşme

Tunus Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buderbale, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin detaylar, Meclis'in sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Türkiye-Tunus İlişkileri

Açıklamada, Türkiye ile Tunus arasındaki köklü ve tarihi ilişkilerin önemi vurgulandı. İki ülke arasında ortak medeniyet, tarih ve kültürel faktörlerin varlığı, ilişkileri derinleştiren başlıca unsurlar arasında sıralandı.

İşbirliği ve Geliştirme Vurgusu

Görüşmede, Türkiye ve Tunus arasında işbirliğini geliştirmek için potansiyel yollar ele alındı. Buderbale, uluslararası parlamenter ilişkileri ve karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkilerin zenginleştirilmesine katkıda bulunacağına dikkat çekti.

Ekonomi ve Ticaret Üzerine İşbirliği

Büyükelçi Demircan ise, iki ülke arasındaki mükemmel ikili ilişkileri destekleme amacında olduklarını belirtti. Ekonomi, endüstri ve ticaret alanlarında ortak hareket etmeye dair vurgular yaptı.”

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