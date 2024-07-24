Türkiye İletişim Modeli: Dışa Açık ve Güçlü Bir Gelecek

Türkiye İletişim Modeli ve Yeni Vizyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Artık karşımızda içine kapanık, kendi iç çelişkilerine hapsolmuş bir Türkiye yok. Güçlü, onurlu ve dışa açık bir Türkiye var" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Önemi

Altun, 2017'deki referandum sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli bir kurumsal yenilik olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini övdü. "Erdoğan, iletişimin çağımızda ne kadar önemli olduğunu biliyor" dedi.

Türkiye İletişim Modeli'nin Temelleri

Altun, CİMER gibi halkla ilişkiler alanında ödüller kazanan uygulamaların geçmişinin Erdoğan'ın BİMER ve Beyaz Masa projelerine kadar uzandığını belirtti. "Bu model, yalnızca bir iletişim stratejisi değil, Türkiye’nin uluslararası arenadaki rolünü perçinleyen bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Küresel Güç ve Soft Power

Uluslararası başarılarıyla öne çıkan Türkiye, Brand Finance verilerine göre, medya ve iletişim alanında 193 ülke arasında 18. sıraya yükseldi. Altun, Türkiye'nin uluslararası arenada yumuşak güç olarak da güçlendiğini dile getirdi.

Doğru Bilgi ve Dezenformasyonla Mücadele

Altun, "Başkanlığımız, doğruluk ve şeffaflığa bağlı kalarak kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaktadır. Dezenformasyonla mücadelede, 7/24 çalışan merkezimizle etkili adımlar attık" dedi.

Uluslararası Hakikat Mücadelesi

Altun, Gazze'deki durumu ele alarak, Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya devam edeceğini vurguladı. "Haksızlıklar karşısında duracağız" dedi.

Geleceğe Dair Vizyon

Altun, Türkiye İletişim Modeli’nin sadece bir kurumsal değişim değil, aynı zamanda bir milletin uyanışının simgesi olduğunu belirterek, 6 yıllık süreçte pek çok uluslararası etkinlik düzenlediklerini açıkladı:

300 panel ve sempozyum

622 kamuya açık eser

151 ulusal etkinlik

Altun, Türkiye'nin iletişimdeki rolünü global ölçekte pekiştireceğini belirterek, "Hak ve adalet mücadelesini kuşanmaya devam edeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.