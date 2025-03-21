Türkiye İMSAD Başkanı Küçükoğlu: 'Hiçbir Su Atık Değildir'

Türkiye İMSAD Başkanı Küçükoğlu'ndan Çarpıcı Su Açıklamaları

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, hiçbir suyun atık olmadığını ve tüm suların geri kazanılabileceğini ifade etti. Bu yıl 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle bir yazılı açıklama yapan Küçükoğlu, buzullardaki hızlı erime konusuna dikkat çekti.

Buzullar ve Küresel Su Krizi

Küçükoğlu, küresel tatlı su kaynağının yaklaşık yüzde 70'inin buzullarda bulunduğunu ancak son yüzyılda buzul kütle kaybının aldığınız ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Bu durumun doğal afetlerin ve kuraklıkların artışına neden olduğunu vurgulayan Küçükoğlu, tatlı su kaynaklarında da önemli azalmalar meydana geldiğini kaydetti.

Gelecekte Karşılaşılabilecek Su Krizi

Küçükoğlu, su krizinin gelecekte Türkiye için de bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1312 metreküp. Dolayısıyla Türkiye su stresi yaşayan bir ülke. Göçler ve nüfus artışı ile birlikte mevcut su miktarımızın daha da düşeceğini öngörüyoruz," dedi.

Su Tüketimini Kontrol Altına Alma Yöntemleri

İnşaat sektöründeki su tüketimini azaltmak için çeşitli uygulamalara ihtiyaç olduğunu dile getiren Küçükoğlu, Türkiye'nin su kaynaklarının yüzde 15'inin yapı sektöründe kullanıldığını hatırlattı. Akıllı fabrika, akıllı bina ve akıllı şehir projeleri ile su tüketiminin kontrol altına alınabileceğine dikkat çekti.

Döngüsel Ekonomi ve Su Yönetimi

Küçükoğlu, "Hiçbir su, atık değildir. Tüm suları geri kazanabiliriz. Bu konuda bilinçli ve verimli kaynak yönetimine önemli bir gereksinim var," ifadesini kullanarak, yağmur sularının toplanıp basit arıtma işlemleri ile kullanılabilmesinin kritik bir kazanım olduğunu belirtti. Ayrıca, döngüsel ekonomi modelinin su tasarrufu konusunda etkili olacağına dikkat çekti.

Küçükoğlu, döngüsel ekonominin temel ilkeleri olan 'azalt, tekrar kullan ve geri dönüştür' ile kaynak kullanımının en aza indirgenebileceğini ve bu sayede su tüketiminde tasarruf sağlanabileceğini sözlerine ekledi.