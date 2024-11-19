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Türkiye-İngiltere Arasında Göçmen Anlaşması İddialarına Yalanlama

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye ile İngiltere arasında yasa dışı göçmenlere yönelik bir anlaşma olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:59
Türkiye-İngiltere Arasında Göçmen Anlaşması İddialarına Yalanlama

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye ile İngiltere arasında yasa dışı göçmenlerle ilgili iddialara net bir yanıt verdi. Başkanlık, medyada yer alan haberlerde iddia edildiği gibi herhangi bir görüşme ya da anlaşma yapılmadığını duyurdu.

Açıklamada, "İngiltere'nin ülkeye gelen yasa dışı göçmen sayısını azaltmak için Türkiye dahil bazı ülkelerle anlaşma yapmayı planladığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Başkanlık, bu tür asılsız iddiaların kamuoyunu yanıltabileceğine dikkat çekerek, bu konuda bir açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Göç İdaresi, Türkiye ile İngiltere arasında herhangi bir görüşme ya da anlaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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