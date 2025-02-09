Türkiye İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm Başlıyor

Türkiye, inşaat ekosistemindeki dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, proje, yapım ve işletme süreçlerinin tamamen dijital platforma taşınması için çalışmalara başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından "Ulusal Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Entegrasyonu Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Birleşik Krallık Connected Places Catapult (CPC) kuruluşu ile dijital inşaat ve BIM konulu işbirliği programı çerçevesinde, İlbank Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalıştaya; Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Müsteşarı Charles Maguire ile akademisyenler ve kamu kurumları temsilcileri katıldı.

Dijital Dönüşüm İçin Yenilikçi Stratejiler

Çalıştayda konuşan Bakan Yardımcısı Suver, Türkiye'nin dijital inşaat stratejisine yönelik yol haritasının belirlenmesinin yanı sıra sürdürülebilir, verimli ve yenilikçi bir inşaat sektörü oluşturulmasının da temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Suver, dijitalleşmenin social, çevresel ve ekonomik faydalar sunduğunu belirtti; "İnşaat sektörünün dijital dönüşümü için yenilikçi ulusal stratejiler geliştirilmesi yönünde hedeflerimizi belirledik. Sektörün dijital dönüşümünün odağında bulunan ve projelerde zaman, maliyet, kalite ve koordinasyon problemleri için teknolojik çözümler sunan BIM ve araçlarının kullanılmasına yönelik çalışmalara başladık." dedi.

Suver, inşaat ekosisteminde dijitalleşmenin artırılmasıyla Türk firmaların Türkiye'deki kamu alımlarının yanı sıra küresel ölçekli projelerde daha fazla yer alabileceğinin altını çizdi.