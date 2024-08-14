Türkiye-Irak Güvenlik İşbirliği Toplantısı Ankara'da

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 4'üncü toplantısı yarın Ankara'da düzenlenecek. Diplomatik kaynaklar, toplantının Irak ile güvenlik alanındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik somut adımların tartışılacağını belirtiyor.

Toplantının Amaçları

Toplantıda, iki ülke arasında ortak mücadelenin hukuki alt yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Irak ziyareti, bu ilişkilerde dönüm noktası olmuştu.

Ortak Planlama Grubu Toplantısı

Irak heyetinin Türkiye ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş başkanlığında Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısının gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, iki bakanın baş başa görüşmesi de planlanıyor.

Görüşmenin Önemi

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı toplam 27 anlaşmanın uygulama durumu değerlendirilecek ve ortak komitelerin hayata geçirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Bu süreçte, güvenlik ve terörle mücadele konularında yapılan ilk toplantının sonuçları üzerinde durulacak.

Irak ile İşbirliği Süreci

İki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik müzakerelerin, Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları tarafından yürütülmesi planlanıyor. Ancak, koronavirüs salgını ve Irak’taki yerel karışıklıklar nedeniyle süreç bir süre duraksadı.

Önceki Toplantılar

Hakan Fidan'ın Ağustos 2023’teki Bağdat ziyaretiyle birlikte Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması yeniden faaliyete geçti. 19 Aralık 2023’te düzenlenen ikinci toplantıda, PKK'nın 'ortak tehdit' olarak tanımlanması kritik bir gelişme olarak kaydedildi.

14 Mart’ta Bağdat’ta gerçekleştirilen üçüncü toplantıda, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK’nın yasaklı bir örgüt olduğu ilan edildi. Bu karar, terörle mücadelede önemli bir aşama teşkil ediyor. Türkiye de bu karardan memnuniyetini dile getirerek, kamuoyuyla paylaştı.