Türkiye, Irak ile Diyalog Kanallarını Güçlendiriyor

Türkiye'nin Irak ile İlişkileri Güçleniyor

HAYDAR KARAALP - Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye'nin Irak ile ilişkilerini güçlendirmek adına önemli adımlar attığını belirtti. İnan, "Türkiye, Irak'ın hızlı bir şekilde geliştirdiği normalleşme çabalarını desteklemek istiyor," diye konuştu.

Diyalog ve İşbirliği Ön Planda

Büyükelçi İnan, yeni görevinde, her alanda diyalog kanallarını artırarak Irak ile olan işbirliğini daha da derinleştireceklerini vurguladı. "Türkiye, Irak'ın kalkınma ve istikrarını güçlendirme yönündeki çabalarını destekliyor," şeklinde konuşan İnan, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha yapılandırılmış bir temele oturtulması gerektiğine dikkat çekti.

İnan’ın bu açıklamaları, Ankara ve Bağdat arasındaki ilişkilerin gelişiminde yeni bir dönemi işaret ediyor. Türkiye, Irak'ın iç dinamiklerini dikkate alarak, işbirliklerinin arttığı bir süreçte yer almayı hedefliyor.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine Türkiye ve Irak ilişkilerindeki yeni dönemi, Ankara-Erbil, Ankara-Necef hattı ve Irak'taki Türkmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine Türkiye ve Irak ilişkilerindeki yeni dönemi, Ankara-Erbil, Ankara-Necef hattı ve Irak'taki Türkmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine Türkiye ve Irak ilişkilerindeki yeni dönemi, Ankara-Erbil, Ankara-Necef hattı ve Irak'taki Türkmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine Türkiye ve Irak ilişkilerindeki yeni dönemi, Ankara-Erbil, Ankara-Necef hattı ve Irak'taki Türkmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine Türkiye ve Irak ilişkilerindeki yeni dönemi, Ankara-Erbil, Ankara-Necef hattı ve Irak'taki Türkmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine Türkiye ve Irak ilişkilerindeki yeni dönemi, Ankara-Erbil, Ankara-Necef hattı ve Irak'taki Türkmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine Türkiye ve Irak ilişkilerindeki yeni dönemi, Ankara-Erbil, Ankara-Necef hattı ve Irak'taki Türkmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine Türkiye ve Irak ilişkilerindeki yeni dönemi, Ankara-Erbil, Ankara-Necef hattı ve Irak'taki Türkmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine Türkiye ve Irak ilişkilerindeki yeni dönemi, Ankara-Erbil, Ankara-Necef hattı ve Irak'taki Türkmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine Türkiye ve Irak ilişkilerindeki yeni dönemi, Ankara-Erbil, Ankara-Necef hattı ve Irak'taki Türkmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine Türkiye ve Irak ilişkilerindeki yeni dönemi, Ankara-Erbil, Ankara-Necef hattı ve Irak'taki Türkmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.