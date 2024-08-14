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Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı Gerçekleşti

Ankara'da, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcıları'nın eş başkanlığında toplandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 21:31
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Toplantısı Ankara'da Yapıldı

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun hazırlık toplantısı, Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirildi. Bu önemli buluşma, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Toplantıya Eş Başkanlık Eden İsimler

Toplantıda, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'ı temsilen ise Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum eş başkanlık yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, imzalanmış olan anlaşmaların uygulanma süreci detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Karşılıklı İşbirliği Alanları Üzerine Görüşmeler Yapıldı

Toplantıda, ayrıca Ortak Daimi Komitelerin faaliyetleri ve Türkiye-Irak arasındaki öncelikli işbirliği alanları da masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımında, bu hususların önemli olduğu vurgulandı.

Gelecek Toplantılar

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yarın Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 4'üncü toplantısı Ankara'da yapılacak. Irak heyetinin ziyareti kapsamında, Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş başkanlığında düzenlenecek.

Stratejik Çerçeve Anlaşması İmza Altına Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği Irak ziyareti sırasında imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması (SÇA), iki ülke arasında kurumsal ve sürdürülebilir işbirliği için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanları eş başkanlığında oluşturulan Ortak Planlama Grubu ve teknik düzeydeki Ortak Daimi Komiteler, Irak ile işbirliğinin derinleştirilmesini sağlamayı hedefliyor.

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