Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 29. Dönem Toplantısı Tahran'da Gerçekleşti

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 29. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'ın katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı. Toplantı, Tahran'daki bir otelde düzenlendi ve iki ülkeden heyetlerin katılımı ile geniş bir kapsamda gerçekleştirildi.

İşbirliği Alanları ve Mutabakat Zaptları

Toplantıda, ticaret, ulaştırma, gümrük, transit, yatırım, bankacılık, elektrik, enerji, tarım, kültür ve turizm gibi alanlardaki işbirliği imkanları değerlendirildi. Görüşmelerin ardından her iki ülke arasında çeşitli mutabakat zaptları imzalanarak, işbirliği alanlarında önemli adımlar atıldı.

Türkiye-İran İş Forumu

Toplantının ardından, Türkiye-İran İş Forumu düzenlendi. Burada konuşan Ticaret Bakanı Bolat, imzalanan mutabakat zaptlarının iki ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

İlişkilerin Güçlendirilmesi

Bolat, iki ülkenin sıkı bağları olan dost ve komşu ülkeler olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı'nın 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda büyük gayret sarf ettiklerini ifade etti. "Bu hedefe ulaşmak için uzun bir yolumuz var fakat büyük bir potansiyele sahibiz" dedi.

Doğalgaz Anlaşması ve Tercihli Ticaret

Doğalgaz anlaşmasının yenilenmesinin büyük bir ivme katacağını belirten Bolat, 2015 yılında imzalanan tercihli ticaret anlaşmasının da önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Bu anlaşmanın her yönüyle uygulanmasının iki ülkeye fayda sağlayacağına inandığını aktardı.

Turizm ve Ulaştırma Alanında İlerlemeler

Turizm konusunda 2023'ün ilk 10 ayında 2,8 milyon İranlıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Bolat, turizm komitelerinin de bir araya geleceğini söyledi. Ulaştırma konusuna da yeni sınır kapıları açılması gibi birçok alanda mutabakat sağlandığını duyurdu.

İran'ın Ekonomik Verileri

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık ise, geçen yıl 11,7 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin bu yıl artış gösterdiğini belirtti. İran'ın Türkiye'ye ihracatının %46 artışla 4 milyar 415 milyon dolara, Türkiye'den ithalatının ise %75 artışla 7 milyar 78 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. Ayrıca, iki ülke arasında 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma kararlılığını ifade etti.

Bankacılık İlişkileri

İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinin bankacılık ilişkilerini gerektirdiğine dikkat çeken Sadık, geçmişte ulusal para birimiyle ticaret için güncellenmesi gereken anlaşmalar yapılacağını açıkladı.