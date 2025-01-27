Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı çerçevesinde İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile bir araya geldi. Toplantı, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, toplantıda İranlı heyeti Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, geçen yıl aralık ayında Tahran'da düzenlenen KEK 29. Dönem Toplantısı'nın başarıyla tamamlandığını hatırlattı.

Bolat, bu toplantıda iki ülke arasında bir mutabakat zaptı imzalandığını belirtti. Bu anlaşmanın, ticaret, gümrük, tarım, yatırım, finans, ulaştırma ve turizm gibi önemli sektörlerde iş birliğinin artırılmasını kapsadığını vurguladı. Ayrıca, iki ülke cumhurbaşkanlarının ticaret hedefini orta vadede 30 milyar dolara yükseltme kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye ile İran arasındaki ticaretin geçtiğimiz yıl önemli bir artış gösterdiğini kaydeden Bolat, Türk mal ihracatının 2024'te yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yükseliş yaşamasını beklediklerini ifade etti. Türk yatırımcıların İran'daki yatırımlarının 2 milyar doları geçtiğini belirten Bolat, bu yatırımların İran'da üretim ve istihdama katkı sağladığını vurguladı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin her yıl yaklaşık 2,5 milyon İranlı turisti ağırladığını belirterek, bu durumdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Ulaştırma alanındaki iş birliğine de değinen Bolat, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın modernleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İranlı Bakan'dan İşbirliği Mesajı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ise dost iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin devam ettiğini ifade etti. Sadık, toplantıda daha önce alınan kararların gözden geçirildiğini ve 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Sadık, taşımacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını belirterek, önümüzdeki 3 ay içerisinde kapsayıcı bir iş birliği sağlamak için umutlu olduğunu kaydetti. Ayrıca, transit koridorlar alanında iş birliğinin üst düzeye çıkarılması ile hem iki ülke hem de bölge için barış ve istikrarın sağlanacağını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ) ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık (sol), Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında Bakanlık'ta bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ) ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık (sol), Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında Bakanlık'ta bir araya geldi.