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Türkiye-İran Konsolosluk İstişareleri Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye-İran 20. Dönem Konsolosluk İstişareleri, Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcıları'nın başkanlığında yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:15
Türkiye-İran Konsolosluk İstişareleri Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye-İran 20. Dönem Konsolosluk İstişareleri

Türkiye-İran 20. Dönem Konsolosluk İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-İran 20. Dönem Konsolosluk İstişareleri Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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