Türkiye-İran Konsolosluk İstişareleri Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye-İran 20. Dönem Konsolosluk İstişareleri
Türkiye-İran 20. Dönem Konsolosluk İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirildi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-İran 20. Dönem Konsolosluk İstişareleri Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.
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