Türkiye, İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikasti Kınadı

Türkiye'den Suikasta Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran’ın Tahran kentinde hedef alındığı suikasti güçlü bir şekilde kınadı. Bakanlık, bu eylemin sadece bir cinayet değil, aynı zamanda bölgedeki çatışmaların tırmandırılmasına hizmet ettiği uyarısında bulundu.

Açıklama ve Tepkiler

Bakanlığın resmi açıklamasında, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’nin Tahran’da gerçekleştirilen bu alçakça suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Filistin halkının, kendi devletleri altında huzur içerisinde yaşayabilmeleri için verdikleri mücadeleye saygı gösteriyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin barış sağlama konusundaki iradesinin sorgulandığı belirtildi. "Bu saldırı, Gazze’deki savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi için gerçekleştirilen bir adımdır. Uluslararası toplum, bu tür saldırıları önlemek için bile hareket etmezse, bölgemiz büyük krizlerle yüzleşmek zorunda kalacaktır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin, Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceği vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, barışın sağlanması ve uluslararası adaletin tesis edilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.